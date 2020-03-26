Липецкая компания "Свободный сокол" разработала трубы для медкомплекса в Вороновском

Россия продолжает успешно справляться с распространением коронавируса. Благодаря своевременным мерам в стране удается сдерживать рост количества инфицированных.

В Новой Москве строится здание инфекционной больницы, которую предполагается использовать для размещения зараженных коронавирусом.

Новое лечебное заведение будет состоять из 12 корпусов, строительство идет рекордно быстрыми темпами. Для инженерных систем используются самые надежные материалы: так, для системы водоснабжения и канализации поставляются трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ). Эти трубы из новейшего материала производятся Липецкой трубной компанией "Свободный сокол". Аналогов этим трубам в России и ближнем зарубежье нет.

В интервью ФАН генеральный директор "Свободного сокола" Игорь Ефремов рассказал, что завод получил заказ от проектного института "Мосинжпроект". Продукция липецкого предприятия была выбрана из-за ее надежности, большого срока использования, а также скорости монтажа.

Для строящейся больницы крайне важно сделать надежную систему канализации, чтобы сточные воды не попали в почву и не вызвали заражения.