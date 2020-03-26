Жителям Петербурга запретят курить кальян и продавать газеты из-за коронавируса 

Курение кальянов в общественных заведениях, а также распространение печатных, в том числе рекламных материалов окажется под запретом для петербуржцев в нерабочую неделю — с 28 марта по 5 апреля.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр подписал постановление о введении новых мер по противодействию вирусу COVID-19. Согласно губернаторскому указу, в городе запретят курить кальяны в общественных местах. Также петербуржцы не смогут распространять печатные материалы "из рук в руки", уточняет издание "Невские Новости".

Такие меры связаны с желанием властей не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди горожан.