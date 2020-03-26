СМИ Дании рассказали, во что может вылиться российская помощь Италии

Фактический отказ руководства Евросоюза помочь Италии в противостоянии пандемии коронавируса заставил Рим искать дополнительные средства для борьбы со смертельно опасным COVID-19 в других странах. В итоге на помощь государству, входящему в ЕС и НАТО, неожиданно пришли Россия, КНР и Куба. Подобное положение дел привлекло внимание европейских СМИ. Так, в материале датского издания Jyllands-Posten рассказали, во что может вылиться российская помощь Италии.

«Совершенно очевидно, что нынешнюю ситуацию можно использовать для раскола Европы. Что будет дальше, когда снова зайдет речь о санкциях против России?», — заявил СМИ Дании глава аналитического центра «Европа» Люкке Фриис, обозначая важный для западных стран вопрос. При этом им было указано на то, что в действиях Москвы можно наблюдать стремление по формированию недоверия к таким институтам коллективного Запада, как НАТО и ЕС.

В свою очередь, сотрудник Датского института международных исследований Ханс Моуритцен указал на то, что у итальянцев и до пандемии COVID-19 были весьма хорошие отношения с Москвой. «Голосования в ЕС неоднократно показывали, что и Италия понимает РФ», — пояснил эксперт. Резюмируя опасность ситуации, в Дании пришли к выводу, что подобное положение дел усугубляется тем, что США дистанцируется от проблем ЕС. В итоге Люкке Фриис заявил: «США устранились, а если люди перестанут верить еще и в ЕС, они повернутся к Китаю и России».

Ранее житель Италии поблагодарил РФ и лично Путина за российскую помощь его стране в борьбе с коронавирусом.