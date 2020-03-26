Ситуация в Идлибе: неудача неизвестных бойцов, «Шилка» САА попала под удар

Сирийская арабская армия (САА), несмотря на достигнутые в Москве 5 марта 2020 года договоренности между РФ и Турцией об урегулировании ситуации на северо-западе Сирии, продолжает сталкиваться с атаками боевиков. Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, в южной части провинции Идлиб джихадисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», костяк которой составляют террористы «Джебхат ан-Нусра», совершили вылазки у населенных пунктов Хан-Тутин и Бенин.

В результате атаки исламисты использовали противотанковые ракетные установки. В итоге одна зенитных установок «Шилка» САА попала под удар и была повреждена. В настоящий момент данные о потерях в живой силе со стороны правительственных войск не поступали. Также через погранпереход «Кафр-Лусин» на юг Идлиба вошел военный конвой турецкой армии, в составе которого была строительная техника и военные бронемашины.

В подконтрольной террористам части провинции также наблюдается эскалация ситуации. Так, в городе Идлиб неизвестных бойцов, пытавшихся похитить полевого командира «Бригады революционеров Серакиба» Мухаммада Абу Таррада, ждала неудача. Группа неизвестных вооруженных людей попыталась захватить живым полевого командира рядом с его домом, но тот успешно скрылся от преследователей. Предположительно, за данной неудачной операцией могли стоять сторонники «Хайят Тахрир аш-Шам», однако установить личности нападавших не удалось.

Ранее в военном ведомстве России отмечалось, что США крадут нефть Сирии, отказывая в ее импорте Дамаску.