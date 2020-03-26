COVID-19 может привести Украину к дефолту

Коронавирус является не единственной причиной экономической нестабильности Украины. Падение гривны станет результатом дефолта в стране, заявил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Вероятность того, что экономика Украины не переживет пандемию коронавируса очень велика, считает Гончарук. Дефолт не решит вопросы, а приведет к большим проблемам. Внешний долг Украины при нем отсрочится на время. Новые финансовые ресурсы из-за этого для Украины станут недоступны, рассказал бывший премьер-министр.

Ситуация приведет к увеличению безработицы граждан и падению национальной валюты до 40 гривен за доллар США. Власти разрабатывают антикризисный план по стабилизации украинской экономики.

Провал выполнения бюджета в первом квартале 2020 года, распространение коронавируса, внутренние и внешние долги приведут страну к дефолту, считают многие эксперты.