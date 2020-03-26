СМИ: Коронавирус вызвал у Лещенко двустороннюю пневмонию

Тест на коронавирус у артиста Льва Лещенко показал положительный результат. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Коронавирусная инфекция вызвала у Лещенко двухстороннюю пневмонию, пишет СМИ. Сейчас певец находится в реанимации в Коммунарке в крайне тяжелом состоянии.

Артист попал в больницу еще 24 марта. Врачи заподозрили у него воспаление легких и взяли анализ на коронавирус. Сегодня диагноз подтвердился, певец действительно болен COVID-19.

Вместе с Лещенко в больнице находится его супруга. Информации о ее состоянии пока нет. За несколько дней до госпитализации певец вместе с женой почувствовали недомогание.

Ранее состояние Лещенко прокомментировал руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур. По его словам, артист чувствует себя хорошо, и призвал не слушать тех, кто нагнетает ситуацию, сообщил телеканал RT.