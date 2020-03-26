Песков заявил, что визит Путина в Коммунарку не был постановочным

Глава РФ Владимир Путин с рабочим визитом посетил медицинский центр в Коммунарке, где находятся люди с подозрением на COVID-19. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, визит не был постановочным, как об этом говорят в соцсетях.

По словам представителя Кремля, в социальные сети закинули информацию о постановочном визите президента в больницу №40. Однако главврач медучреждения Денис Проценко на самом деле не знал, что к ним едет глава государства. Проценко увидел президента тогда, когда тот уже приехал. Никакой инсценировки быть не могло.

Владимир Путин посетил Коммунарку 24 марта, чтобы лично осмотреть больницу, где находятся потенциально зараженные пациенты. Руководитель учреждения лично показал ему больницу.