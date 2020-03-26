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14:33   26 Марта 2020
Политика

Правительство получит полномочия по введению режима ЧС в России

Правительство получит полномочия по введению режима ЧС в России

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предложив наделить кабинет министров правом на введение режимов ЧС и повышенной готовности на территории страны.

Законопроект предусматривает право кабмина вводить режим ЧС, а в перечень чрезвычайных ситуаций входит также "распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих".

Предложение включает в себя право при появлении угрозы заболевания вводить ограничения на оптовую и розничную торговлю медсредств, но не более чем на 90 дней, пишет "Парламентская газета". Кабмин получит право вводить запрет на возбуждение дел о банкротстве в некоторых случаях. 

Кабмин будет обладать полномочием по установлению закупок для госнужд у единственного поставщика, сможет определять порядок проведения закупок в аналогичных случаях. 

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Автор: Ирина Большунова
#правительство #чс #коронавирус

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