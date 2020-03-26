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14:23   26 Марта 2020
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Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в столице

Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в столице

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о предотвращении террористического акта в Нур-Султане.

Казахстанские службы специального реагирования обезвредили бандита, который планировал теракт в столице республики Нур-Султане. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина оказался "последователем деструктивного религиозного течения". По предварительным данным, он последователь запрещенной в России идеологии ИГ.

Правоохранители изъяли у мужчины самодельное взрывное устройство, содержащее поражающие элементы. Против него уже заведено уголовное дело по факту "приготовления к акту терроризма" по статьям 24 и 155 УК РК. 

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Автор: Руслан Неглинный
#теракт #казахстан #нур-султан

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