Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в столице

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о предотвращении террористического акта в Нур-Султане.

Казахстанские службы специального реагирования обезвредили бандита, который планировал теракт в столице республики Нур-Султане. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина оказался "последователем деструктивного религиозного течения". По предварительным данным, он последователь запрещенной в России идеологии ИГ.

Правоохранители изъяли у мужчины самодельное взрывное устройство, содержащее поражающие элементы. Против него уже заведено уголовное дело по факту "приготовления к акту терроризма" по статьям 24 и 155 УК РК.