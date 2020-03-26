Путин назвал главной задачей сохранение здоровья граждан
Президент России Владимир Путин назвал здоровье россиян и сохранение их жизней как главной задачей. В этом отношении важную роль играет и экономическая ситуация.
Президент России Владимир Путин встретился с предпринимателями и отметил, что на нынешнюю экономическую обстановку влияют проблема обрушения нефтяного рынка и всемирный коронавирус. По мнению главы государства, власть обязана отработать эти направления.
"Очевидно также и то, что если экономика будет ложиться, тогда не будет ресурсов для того, чтобы решать эту важнейшую задачу. В жизни все очень взаимосвязано", - отметил президент.