Путин заявил, что важно принимать суровые меры по борьбе с коронавирусом

Жесткие меры по борьбе с коронавирусом направлены на то, чтобы быстрее и эффективнее справиться с инфекцией, заявляет президент России Владимир Путин.

Также российский лидер заявил, что ответственность за контрафактные медикаменты в рамках разрешения онлайн-доставки лекарственных препаратов будет повышаться. В Кремле рассчитывают, что Россия избежит эпидемии инфекции, но готовы к разным сценариям развития событий.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. По последней информации ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек.