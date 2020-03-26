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 Путин: ситуация с коронавирусом точно изменится к лучшему

Путин: ситуация с коронавирусом точно изменится к лучшему
COVID-19 может привести Украину к дефолту

COVID-19 может привести Украину к дефолту

 СМИ: Коронавирус вызвал у Лещенко двустороннюю пневмонию

СМИ: Коронавирус вызвал у Лещенко двустороннюю пневмонию
ООН решила «спрятаться» за COVID-19 из-за призыва РФ снять санкции 

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 Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым
13:40   26 Марта 2020
Политика

Путин заявил, что важно принимать суровые меры по борьбе с коронавирусом

Путин заявил, что важно принимать суровые меры по борьбе с коронавирусом

Жесткие меры по борьбе с коронавирусом направлены на то, чтобы быстрее и эффективнее справиться с инфекцией, заявляет президент России Владимир Путин.

Также российский лидер заявил, что ответственность за контрафактные медикаменты в рамках разрешения онлайн-доставки лекарственных препаратов будет повышаться. В Кремле рассчитывают, что Россия избежит эпидемии инфекции, но готовы к разным сценариям развития событий.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. По последней информации ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек. 

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Автор: Василий Пименов
#путин #заявление #коронавирус

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