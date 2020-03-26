Президент РФ считает возможной поддержку государством доставки еды на дом

Поддержку государством доставки россиянам еды домой считает возможной президент РФ Владимир Путин.

Однако все необходимо подсчитать, добавил российский лидер. Доставка еды рассматривается как мера, направленная на улучшение жизни граждан, находящихся на карантине из-за COVID-19. Однако говорить о принятии таких мер пока рано.

Российский лидер Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с COVID-19, о котором можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. Выступление главы государства транслировали несколько федеральных телеканалов. В своем выступлении Путин акцентировал внимание на мерах по поддержке населения и поблагодарил медиков.