Вострецов оценил предложения Путина по стимулированию экономики

Предложения президента России Владимира Путина позволят укрепить экономику в условиях пандемии коронавируса, считает депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Депутат отметил, что предполагаемые меры снизят риск вспышки безработицы и помогут стабилизировать экономику в стране, пишет Федеральное агентство новостей.

Вострецов отметил отдельные распоряжения по поддержке бизнес-проектов и относительно социальных выплат пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям. Депутат позитивно оценил снижение страховых взносов на 15%. По его мнению, благодаря этому оплата труда "в конвертах" выйдет из тени. По всей России насчитывается порядка 29 миллионов человек, получающих зарплату таким способом.

Как добавил Вострецов, число самозанятых в стране гарантированно увеличится, а экономика получит средства, которые можно будет инвестировать в дополнительные направления.