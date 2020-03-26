Кремль: саммит G20 пройдет в закрытом для СМИ формате

Саммит лидеров большой двадцатки (G20) по коронавирусу будет полностью закрыт для прессы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он рассказал, что представители стран G20 не будут обсуждать цены на нефть, однако затронут тему влияния пандемии на мировую экономику. При этом главной темой саммита будет обсуждение действий стран по борьбе с пандемией коронавируса.

Общение лидеров большой двадцатки будет проходить по видеосвязи в четверг, 26 марта, в 15:00 по московскому времени. Предполагается, что по итогам саммита будет принят документ, предусматривающий план совместных действий по борьбе с COVID-19.

"Что касается видеоконференции глав делегации, мы покажем вам видеокадры как это происходит технологически, но в целом она будет целиком закрыта для прессы", - уточнил Песков. Он добавил, что такой формат выбрала страна организатор саммита.