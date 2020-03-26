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13:06   26 Марта 2020
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Столичный оперштаб подтвердил смерть двух человек с коронавирусом

Столичный оперштаб подтвердил смерть двух человек с коронавирусом

Московские врачи сообщили о двух летальных случаях среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Оба пациента находились в преклонном возрасте и болели пневмонией.

Пожилые пациенты 75 и 88 лет с положительным анализом на COVID-19 умерли накануне, 25 марта, в московской больнице. Об этом сказано в официальном сообщении оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусом.

Вспышки инфекции зафиксированы более чем в 170 странах мира. Многие государства закрывают свои границы и останавливают авиасообщение. Некоторые страны вводят режим чрезвычайного положения.

Правительство РФ совместно с Министерством здравоохранения России и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека создали уникальный сайт, где граждане могут изучить актуальную информацию о коронавирусной инфекции COVID-19 стопкоронавирус.рф

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Автор: Илья Романович
#смерть #коронавирус

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