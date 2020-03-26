Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин: ситуация с коронавирусом точно изменится к лучшему

Путин: ситуация с коронавирусом точно изменится к лучшему

 Президент РФ считает возможной поддержку государством доставки еды на дом

Президент РФ считает возможной поддержку государством доставки еды на дом
ВОЗ назвала замечательными применяемые Россией меры по борьбе с COVID-19

ВОЗ назвала замечательными применяемые Россией меры по борьбе с COVID-19

 Вострецов оценил предложения Путина по стимулированию экономики

Вострецов оценил предложения Путина по стимулированию экономики
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
Путин: ситуация с коронавирусом точно изменится к лучшему

Путин: ситуация с коронавирусом точно изменится к лучшему

 Президент РФ считает возможной поддержку государством доставки еды на дом

Президент РФ считает возможной поддержку государством доставки еды на дом
ВОЗ назвала замечательными применяемые Россией меры по борьбе с COVID-19

ВОЗ назвала замечательными применяемые Россией меры по борьбе с COVID-19

 Вострецов оценил предложения Путина по стимулированию экономики

Вострецов оценил предложения Путина по стимулированию экономики
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
13:00   26 Марта 2020
Политика

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса

Власти России надеются, что страну не охватит эпидемия коронавируса, однако государство должно быть готово и к худшим стечениям обстоятельств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также уточнил, что на настоящий момент эпидемии в стране нет. Президент России Владимир Путин будет при необходимости осуществлять поездки по стране, однако планы скорректируют так, чтобы не было серьезного ущерба для графика российского лидера.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #кремль #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...