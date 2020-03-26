Власти России надеются, что страну не охватит эпидемия коронавируса, однако государство должно быть готово и к худшим стечениям обстоятельств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также уточнил, что на настоящий момент эпидемии в стране нет. Президент России Владимир Путин будет при необходимости осуществлять поездки по стране, однако планы скорректируют так, чтобы не было серьезного ущерба для графика российского лидера.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек.