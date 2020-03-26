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12:57   26 Марта 2020
Общество

Песков пообещал уточнить вопрос о двойной зарплате для работающих в выходную неделю

Песков пообещал уточнить вопрос о двойной зарплате для работающих в выходную неделю

Вопрос о двойной оплате труда для тех, кто будет работать удаленно в выходную неделю должен быть уточнен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос журналистов об оплате труда для "удаленщиков" в условиях коронавируса.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил с 30 марта по 5 апреля включительно выходную неделю с сохранением заработной платы в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

Также Пескову был задан вопрос о возможном продлении выходной недели, на что он ответил, что на данный момент никаких решений по этому поводу нет, как и необходимых оснований.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства отметил, что россиянам не стоит использовать выходные для поездок по стране, так как это повышает вероятность распространения заболевания.

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Автор: Борис Нестеров
#песков #оплата труда #коронавирус

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