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12:53   26 Марта 2020
Экономика

Росрыболовство ждет от Совфеда решения по недостроенным судам рыбопромыслового флота

Росрыболовство ждет от Совфеда решения по недостроенным судам рыбопромыслового флота

Комитет Совета Федерации по экономической политике разбирается в ситуации с недостроенными судами рыбопромыслового флота. Росрыболовство сообщило, что сейчас шесть таких судов сданы на ответственное хранение.

В интервью "Парламентской газете" глава комитета Андрей Кутепов рассказал, что уже обратился в правительство с просьбой решить, что дальше делать с этими судами. Сейчас нет указаний, следует ли возобновить строительство или же принять иное, более уместное решение.

Речь идет в том числе о научно-исследовательском судне для Госкомрыболовства. Заложено оно было в 1996 году по решению президента страны Бориса Ельцина, но с 1998 года выделение средств было остановлено, а строительство прекратили. В 2007 году Росрыболовство предприняло попытку реанимировать этот проект, для чего был объявлен конкурс на постройку судна. К работе было допущено ЗАО "Научно-производственный центр промышленного рыболовства, разведки и мониторинга морских биоресурсов". Предприятию было перечислено более 73 млн рублей, но работы так и не начались, ЗАО обанкротилось.

Для решения подобных проблем Андрей Кутепов обратился в правительство. Минпромторгу предлагается рассмотреть возможность достройки судов, а также выделить субсидии организациям для завершения строительства.

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Автор: Борис Нестеров
#флот #росрыболовство #кутепов

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