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12:52   26 Марта 2020
Общество

Власти РФ контролируют ситуацию с COVID-19

Власти РФ контролируют ситуацию с COVID-19

Власти следят за распространением коронавируса на территории России . Ситуация в стране лучше, чем во многих других государствах, заявили представители Кремля.

Правительство принимает все необходимые меры по предотвращению новых случаев заражения COVID-19. Главы регионов ограничивают работу мест массового скопления людей. Вводится карантин для граждан, находящихся в группе риска. Неделю с 28 марта по 5 апреля объявили нерабочей. Часть работников организаций выполняет свои обязанности удаленно.

Гражданам, которые окажутся в трудной жизненной ситуации, окажут поддержку. Ряд мер по предоставлению льгот разработают для семей с детьми и представителей малого бизнеса.

Вспышка коронавируса зарегистрирована в декабре 2019 года. Число зараженных в России составило 840 человек. Последние данные о COVID-19 в РФ можно найти на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кремль #коронавирус

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