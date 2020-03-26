Власти РФ контролируют ситуацию с COVID-19

Власти следят за распространением коронавируса на территории России . Ситуация в стране лучше, чем во многих других государствах, заявили представители Кремля.

Правительство принимает все необходимые меры по предотвращению новых случаев заражения COVID-19. Главы регионов ограничивают работу мест массового скопления людей. Вводится карантин для граждан, находящихся в группе риска. Неделю с 28 марта по 5 апреля объявили нерабочей. Часть работников организаций выполняет свои обязанности удаленно.

Гражданам, которые окажутся в трудной жизненной ситуации, окажут поддержку. Ряд мер по предоставлению льгот разработают для семей с детьми и представителей малого бизнеса.

Вспышка коронавируса зарегистрирована в декабре 2019 года. Число зараженных в России составило 840 человек. Последние данные о COVID-19 в РФ можно найти на официальном портале стопкоронавирус.рф.