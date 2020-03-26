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12:35   26 Марта 2020
Общество

ГИБДД РФ отменит штрафы за нарушение сроков регистрации автомобилей из-за коронавируса

ГИБДД РФ отменит штрафы за нарушение сроков регистрации автомобилей из-за коронавируса

Государственная инспекция безопасности дорожного движения примет меры в отношении автомобилистов, в связи с распространением коронавируса.

Санкции, которые налагались на автомобилистов за нарушение сроков регистрации автомобилей, будут отменены в ближайшее время. Информация об этом поступила из ведомства. 

Некоторое время назад стало известно, что правительство столицы приняло решение о введении дополнительных ограничений для предупреждения распространения COVID-19. С 28 марта по 5 апреля этого года в Москве не будут работать ни рестораны, ни бары, ни кафе, ни какие-либо другие общепиты.

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Автор: Кристина Мокроусова
#санкции #гибдд #авто

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