ГИБДД РФ отменит штрафы за нарушение сроков регистрации автомобилей из-за коронавируса

Государственная инспекция безопасности дорожного движения примет меры в отношении автомобилистов, в связи с распространением коронавируса.

Санкции, которые налагались на автомобилистов за нарушение сроков регистрации автомобилей, будут отменены в ближайшее время. Информация об этом поступила из ведомства.

Некоторое время назад стало известно, что правительство столицы приняло решение о введении дополнительных ограничений для предупреждения распространения COVID-19. С 28 марта по 5 апреля этого года в Москве не будут работать ни рестораны, ни бары, ни кафе, ни какие-либо другие общепиты.