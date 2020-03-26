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12:34   26 Марта 2020
Политика

Медведева уверена, что мировая элита искусственно создает панику вокруг коронавируса

Медведева уверена, что мировая элита искусственно создает панику вокруг коронавируса

Количество заразившихся коронавирусом, учитывая население стран, не дотягивает до признания распространения вируса пандемией. Только "необразованные люди" поверят, что это пандемия, считает психолог Ирина Медведева.

Медведева считает, что вокруг паники по поводу коронавируса есть политическая составляющая, пишет "Литературная газета". 

Друзья психолога из США рассказали ей о деятельности Голливуда, направленной на дискредитацию обстановки в России перед всенародным голосованием по правкам к Конституции. По их словам, американцы снимают соответствующие проекты и привлекают для этого русских актеров.

Медведева заявила, что "мировая элита" хочет держать весь мир под своим контролем, наводить страх на людей из-за коронавируса, но тем самым эта самая элита подставляет и себя. 

Психолог призвала не верить неофициальным источникам информации, которые распространяют фейки о коронавирусе. По ее мнению, этим занимаются западные СМИ.

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Автор: Илья Романович
#сша #запад #коронавирус

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