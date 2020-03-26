Правительство России поручило перевести максимальное число чиновников на удаленную работу

Российское правительство поручило федеральным органам исполнительной власти с 27 марта переводить сотрудников в режим удаленной работы на фоне ситуации с коронавирусом.

Документ обнародован на сайте кабмина. Важно предоставить правительствую данные о числе сотрудников, переведенных на дистанционную работу, в том числе о беременных женщинах, женщинах с детьми, а также работников старше шестидесяти лет.

Кабмин получит информацию об огранизации работы переведенных на "удаленку сотрудников".