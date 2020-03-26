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12:14   26 Марта 2020
Политика

Главред "Новой" отказался рассказывать о связях его издания с сирийскими террористами

Главред "Новой" отказался рассказывать о связях его издания с сирийскими террористами

Военная прокуратура Москвы может возбудить уголовное дело против руководства "Новой газеты", которая, как предполагается, сотрудничает с сирийским террористом. Издание проверят спецслужбы.

Речь идет о контакте газеты Дмитрий Муратова с террористом Раидом аль-Асадом, пишет "ПолитРоссия".

Журналисты "Новой газеты" практически встали на защиту боевика, который убивал мирных жителей и военных. Либеральное издание назвало российских военных в Сирии "оккупантами".

Муратов в беседе с изданием "ПолитРоссия" отказался объяснить взаимодействие его газеты с сирийским террористом. 

"Надеюсь, они все найдут", — раздраженно ответил Муратов.

В своей статье "Новая" проигнорировала информацию об официальной деятельности России, направленной на борьбу с террористами ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ).  

ФАН ранее провел журналистское расследование в отношении Дмитрия Муратова, в результате которого обнаружил у него элитную недвижимость на сумму 350 миллионов рублей. Муратов отказался рассказывать о происхождении такой суммы. 

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #террористы #новая газета

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