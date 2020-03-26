ООН решила «спрятаться» за COVID-19 из-за призыва РФ снять санкции 

Призыв России снять санкции и сплотиться в борьбе с коронавирусом вряд ли будет поддержан Западом из-за политического эгоизма, считает ведущий научный сотрудник Института Европы Сергей Федоров.

Ранее Россия, Сирия, Иран, Китай, КНДР, Венесуэла, Никарагуа и Куба обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой призвать страны снять все односторонние ограничения, которые мешают совместному эффективному противостоянию пандемии.

«Мы не можем позволить политическим счётам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», - говорится в обращении, опубликованном в официальном Twitter постпредства РФ при ООН.

Сегодня ????????,????????,????????,????????,????????,????????,????????,???????? направили обращение #ГСООН, посвящённое негативному влиянию #санкций на национальные усилия по борьбе с #COVID19. «Мы не можем позволить политическим счётам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности» pic.twitter.com/Emrv6R2aWb — Russian Mission UN (@RussiaUN) March 26, 2020

Призывы отменить санкции звучат и от отдельных политиков в ЕС. Так, член международного комитета Бундестага Вальдемар Гердт призвал «держаться вместе с соседями», восстанавливать товарооборот с Россией, что пойдет на пользу экономике.

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна», — отметил Гердт.

Сергей Федоров считает, что Запад проигнорирует призыв восьми стран об отмене ограничений.

«Ряд других стран, к которым и направлено обращение, не дойдут до его рассмотрения из-за того, что они замкнулись на своих внутренних проблемах и стали политическими эгоистами. Поэтому надеяться на то, что все оставшиеся государства единогласно всерьез воспримут письмо, не приходится», — предположил эксперт.

Генсек ООН Антониу Гутерриш отдал на откуп странам Группы двадцати (G20) окончательный вопрос о снятии санкций. По словам генсека ООН, у «большой двадцатки» есть возможность ввести пакет ответных мер и сделать шаг вперед для устранения угроз.

«Технически даже невозможно разрешить возникшую проблему. ООН ушла на карантин, а страны «большой двадцатки» будто бы и не заметили ее обращения", - отмечает Федоров.

По данным на 26 марта, в мире зафиксировано 456 тысяч 546 инфицированных коронавирусом. Болезнь унесла жизни 20 тысяч 615 человек. Вылечились более 105 тысяч.