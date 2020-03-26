Вострецов назвал своевременным обращение Путина к россиянам по COVID-19

Депутат Госдумы Сергей Вострецов прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина к нации в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Об этом стало известно в четверг, 26 марта.

Беседуя с Федеральным агентством новостей, депутат напомнил, что президент принимает решительные меры для защиты россиян, оказавшихся наиболее уязвимыми в нынешней ситуации.

Он назвал послание Путина своевременным и выразил уверенность в том, что если все меры, предложенные главой государства, будут выполнены, нашей стране удастся пройти через кризис.

Вострецов также добавил, что благодаря усилиям властей, Россия в меньшей степени ощущает негативное влияние коронавирусной инфекции. Именно поэтому Путин предлагает действовать на опережение.

"Его (Путина — Примеч. ред.) обращение абсолютно спокойное и предметное, оно содержит конкретные меры по защите здоровья жителей страны, <...>, сохранению стабильной и благожелательной обстановки в стране", — прокомментировал Вострецов.

Глава государства и российское правительство полностью контролируют ситуацию в стране. Также имеется достаточно резервов для преодоления возникших трудностей, подчеркнул Вострецов.

Парламентарий призвал россиян выполнять указания Путина о введении нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, чтобы минимизировать риски заражения.

Ранее телеканал RT сообщил, что в России за сутки выявили 182 новых случая заражения коронавирусом. Этот диагноз поставлен людям в 18 регионах страны.