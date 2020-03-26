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11:32   26 Марта 2020
Политика

Аэропорты начнут проверять на коронавирус всех вернувшихся россиян

Аэропорты начнут проверять на коронавирус всех вернувшихся россиян

Россиян, вернувшихся в страну, будут проверять на коронавирус прямо в аэропорту. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг, 26 марта.

Премьер-министр поручил Минтрансу и министерству иностранных дел подготовить план вывоза людей из зарубежных стран. Кроме этого, он распорядился проверять всех вернувшихся в страну на коронавирус прямо в аэропорту. 

Мишустин подчеркнул, что в России также вводится ограничение внешнего притока людей, которые могут быть так или иначе переносчиками инфекции. Эти меры призваны снизить риск развития ситуации по неблагоприятному сценарию, отметил он.

"С 27 марта будет прекращено регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в другие государства и обратно, за исключением полетов для вывоза российских граждан, которые находятся сейчас за рубежом",  — сказал премьер.

По его словам, для тех, кто "демонстрирует редкое легкомыслие", а также не соблюдает требования, связанные с коронавирусом, будут предусмотрены штрафы. 

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Автор: Илья Романович
#аэропорты #мишустин #коронавирус

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