ФАН показал, как выглядит Латакия во время комендантского часа из-за коронавируса

Сирийские власти ввели комендантский час в рамках борьбы с распространением коронавируса. Эти ограничения были введены после появления в стране зараженных новой инфекцией.

Корреспонденты ФАНа побывали в сирийской Латакии, где во время комендантского часа пустеют улицы, закрываются магазины и прочие заведения. Люди получают СМС с инструкциями по соблюдению правил гигиены, граждан призывают без особой необходимости не выходить из дома.

С началом комендантского часа на улицах разрешается находиться только сотрудникам экстренных служб, военным, а также медикам, которые контролируют ситуацию, чтобы своевременно оказать помощь всем нуждающимся.

Передвижение по улицам города разрешено только дипломатическим и консульским представителям, а также представителям международных организаций, но только с разрешения сирийского МИД.

Комендантский час действует каждый день с 18:00 до 6:00 следующего дня. Сроки окончания действия принятых мер пока не установлены.