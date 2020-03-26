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11:16   26 Марта 2020
Общество

ФАН показал, как выглядит Латакия во время комендантского часа из-за коронавируса

ФАН показал, как выглядит Латакия во время комендантского часа из-за коронавируса

Сирийские власти ввели комендантский час в рамках борьбы с распространением коронавируса. Эти ограничения были введены после появления в стране зараженных новой инфекцией.

Корреспонденты ФАНа побывали в сирийской Латакии, где во время комендантского часа пустеют улицы, закрываются магазины и прочие заведения. Люди получают СМС с инструкциями по соблюдению правил гигиены, граждан призывают без особой необходимости не выходить из дома.

С началом комендантского часа на улицах разрешается находиться только сотрудникам экстренных служб, военным, а также медикам, которые контролируют ситуацию, чтобы своевременно оказать помощь всем нуждающимся.

Передвижение по улицам города разрешено только дипломатическим и консульским представителям, а также представителям международных организаций, но только с разрешения сирийского МИД.

Комендантский час действует каждый день с 18:00 до 6:00 следующего дня. Сроки окончания действия принятых мер пока не установлены.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #латакия #коронавирус

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