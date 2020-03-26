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11:09   26 Марта 2020
Политика

Зафиксировано 182 новых случая коронавируса в России

Зафиксировано 182 новых случая коронавируса в России

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставили в первый раз, оповещает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Зафиксировано два летальных случая, за один день полностью справились с вирусом девять человек. Уточняется, что люди с коронавирусом были в странах, где инфекция сильнее распространена — поездки совершались в последние две недели.

Зараженные вирусом россияне находятся в инфекционных боксах в больницах. Установлены лица, с которыми контактировали зараженные: идет их обследование. Сейчас в России зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах.

 

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Автор: Василий Пименов
#россия #статистика #коронавирус

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