Зафиксировано 182 новых случая коронавируса в России

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставили в первый раз, оповещает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Зафиксировано два летальных случая, за один день полностью справились с вирусом девять человек. Уточняется, что люди с коронавирусом были в странах, где инфекция сильнее распространена — поездки совершались в последние две недели.

Зараженные вирусом россияне находятся в инфекционных боксах в больницах. Установлены лица, с которыми контактировали зараженные: идет их обследование. Сейчас в России зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах.