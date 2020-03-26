США выделят 2 млрд долларов на устранение экономических последствий COVID-19

Сенат Соединенных Штатов принял законопроект о стимулировании экономики ввиду последствий коронавируса. На реализацию проекта будет выделено 2 миллиарда долларов.

Окончательно голосование по данному решению может пройти уже в пятницу. Президент США Дональд Трамп должен подписать документ сразу же после этой процедуры, пишет РИА Новости.

Средства планируют распределить на поддержку малого бизнеса, безработицы и борьбу с коронавирусом. Большая часть финансов пойдет на создание фонда поддержки городов и штатов, больше всего пострадавших от пандемии COVID-19, а также выплаты налогоплательщикам.

На территории США зафиксировано более 65 тысяч случаев заражения коронавирусом. Такой информацией поделился американский университет Хопкинса, передает телеканал RT.