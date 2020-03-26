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 Гаспарян объяснил, что помешает России прийти на помощь Украине

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Вострецов назвал своевременным обращение Путина к россиянам по COVID-19

Вострецов назвал своевременным обращение Путина к россиянам по COVID-19

 Аэропорты начнут проверять на коронавирус всех вернувшихся россиян

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11:01   26 Марта 2020
Политика

США выделят 2 млрд долларов на устранение экономических последствий COVID-19

США выделят 2 млрд долларов на устранение экономических последствий COVID-19

Сенат Соединенных Штатов принял законопроект о стимулировании экономики ввиду последствий коронавируса. На реализацию проекта будет выделено 2 миллиарда долларов.

Окончательно голосование по данному решению может пройти уже в пятницу. Президент США Дональд Трамп должен подписать документ сразу же после этой процедуры, пишет РИА Новости

Средства планируют распределить на поддержку малого бизнеса, безработицы и борьбу с коронавирусом. Большая часть финансов пойдет на создание фонда поддержки городов и штатов, больше всего пострадавших от пандемии COVID-19, а также выплаты налогоплательщикам.

На территории США зафиксировано более 65 тысяч случаев заражения коронавирусом. Такой информацией поделился американский университет Хопкинса, передает телеканал RT

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #коронавирус

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