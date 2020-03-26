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10:43   26 Марта 2020
Россия

Гаспарян объяснил, что помешает России прийти на помощь Украине

Гаспарян объяснил, что помешает России прийти на помощь Украине

Москва сможет помочь Украине, если та попросит поддержки в связи с распространением коронавируса. Но есть одна небольшая деталь, рассказал в своем личном блоге на YouTube радиоведущий и публицист Армен Гаспарян.

Запад не станет помогать Украине в борьбе с вирусом COVID-19, но на Россию можно положиться в трудную минуту. Такое мнение ранее высказал экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

«Понимаю, что украинцы с благодарностью примут помощь России. Но, согласно решению Верховной рады, у нас идет война. Может, украинцам стоит спросить за это со своих политиков?», — отмечает Гаспарян.

Сейчас абсолютно каждая страна нуждается в поддержке, локальные вопросы Украины никого не интересуют, уверен эксперт. По его мнению, при таком сценарии обратиться за помощью к Кремлю – вполне здравая мысль.

Гаспарян добавил, что украинские власти пытаются уйти от решения реальных экономических и социальных проблем в стране, ссылаясь на коронавирус и высказывая неутешительные прогнозы о будущем Украины.

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Автор: Роман Самойлов
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