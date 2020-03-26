Роднянский анонсировал фильм про маньяка-таксиста из Хакасии

Александр Роднянский станет продюсером фильма, основанного на реальной истории серийного убийцы. Режиссерское кресло займет Дарья Жук, над сценарием работал Сергей Калужанов.

Картина получила рабочее название "Мерзлая земля". В ее основе — реальная история Дмитрия Лебедя, который в течении пяти лет насиловал и убивал девушек в городе Абакан.

Продюсер утверждает, что в его новом проекте попытался по-новому взглянуть на сюжет о серийном маньяке. Создатели ленты не стали эксплуатировать страдания жертв, а постарались выразить их позицию.

Проект представят в рамках фестиваля Series Mania, который будет проходить с 25 марта по 7 апреля 2020 года в формате онлайн.