Московские рестораны и бары закроют с 28 марта

Заведения общественного питания в Москве закроют с 28 марта по 5 апреля из-за коронавируса.

Дополнительные меры введены в отношении предприятий и организаций с массовым посещением людей. Временно приостановят работу рестораны, кафе, бары, столовые и иные заведения общественного питания. Исключение будет составлять обслуживание на вынос без посещения и удаленная доставка блюд.

Временно закроется для посещения ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, парк "Зарядье". Также москвичам и гостям столицы советуют не посещать религиозные объекты в Москве.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта коронавирус нового типа пандемией. Случаи заражения зафиксированы по всему миру.