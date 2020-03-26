Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН показал, как выглядит Латакия во время комендантского часа из-за коронавируса

ФАН показал, как выглядит Латакия во время комендантского часа из-за коронавируса

 Гаспарян объяснил, что помешает России прийти на помощь Украине

Гаспарян объяснил, что помешает России прийти на помощь Украине
Вострецов назвал своевременным обращение Путина к россиянам по COVID-19

Вострецов назвал своевременным обращение Путина к россиянам по COVID-19

 Аэропорты начнут проверять на коронавирус всех вернувшихся россиян

Аэропорты начнут проверять на коронавирус всех вернувшихся россиян
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
ФАН показал, как выглядит Латакия во время комендантского часа из-за коронавируса

ФАН показал, как выглядит Латакия во время комендантского часа из-за коронавируса

 Гаспарян объяснил, что помешает России прийти на помощь Украине

Гаспарян объяснил, что помешает России прийти на помощь Украине
Вострецов назвал своевременным обращение Путина к россиянам по COVID-19

Вострецов назвал своевременным обращение Путина к россиянам по COVID-19

 Аэропорты начнут проверять на коронавирус всех вернувшихся россиян

Аэропорты начнут проверять на коронавирус всех вернувшихся россиян
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
10:39   26 Марта 2020
Политика

Московские рестораны и бары закроют с 28 марта

Московские рестораны и бары закроют с 28 марта

Заведения общественного питания в Москве закроют с 28 марта по 5 апреля из-за коронавируса.

Дополнительные меры введены в отношении предприятий и организаций с массовым посещением людей. Временно приостановят работу рестораны, кафе, бары, столовые и иные заведения общественного питания. Исключение будет составлять обслуживание на вынос без посещения и удаленная доставка блюд.

Временно закроется для посещения ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, парк "Зарядье". Также москвичам и гостям столицы советуют не посещать религиозные объекты в Москве.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта коронавирус нового типа пандемией. Случаи заражения зафиксированы по всему миру.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#москва #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...