На электроподстанции в Москве произошел взрыв

Взрыв произошел на электроподстанции на Хорошевском шоссе в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.

Об этом стало известно утром в четверг, 26 марта.

Собеседник агентства уточнил, что взрыв произошел в подвале административного здания Ваганьковской подстанции. Все 200 человек, которые находились в здании, эвакуированы.

В результате взрыва в здании выбиты двери, однако, по предварительным данным, капитальные конструкции не повреждены. Небольшое возгорание, вызванное взрывом, уже потушено.