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10:12   26 Марта 2020
Политика

Врачи не обнаружили у матери Собчак коронавирус

Врачи не обнаружили у матери Собчак коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова не больна коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 26 марта.

Мать российской журналистки Ксении Собчак сдала тест на коронавирус. Диагноз не подтвердился, пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. 

"Я с ней говорил утром, она была бодрая, обсудила со мной рабочий вопрос текущий, на здоровье не жаловалась", — рассказал он. 

Ранее телеканал RT сообщил, что Нарусова решила самоизолироваться из-за ситуации с коронавирусом, так как общалась с людьми, приехавшими из-за рубежа. Она не присутствовала в Совете Федерации со вторника, 24 марта. 

25 марта президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам, в котором призвал всех по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. Следующую неделю глава государства объявил нерабочей. Он также предложил меры экономической поддержки. 

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Автор: Борис Нестеров
#собчак #нарусова #коронавирус

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