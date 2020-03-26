Врачи не обнаружили у матери Собчак коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова не больна коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 26 марта.

Мать российской журналистки Ксении Собчак сдала тест на коронавирус. Диагноз не подтвердился, пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

"Я с ней говорил утром, она была бодрая, обсудила со мной рабочий вопрос текущий, на здоровье не жаловалась", — рассказал он.

Ранее телеканал RT сообщил, что Нарусова решила самоизолироваться из-за ситуации с коронавирусом, так как общалась с людьми, приехавшими из-за рубежа. Она не присутствовала в Совете Федерации со вторника, 24 марта.

25 марта президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам, в котором призвал всех по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. Следующую неделю глава государства объявил нерабочей. Он также предложил меры экономической поддержки.