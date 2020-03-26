Ритейлеры педложили "поставить на паузу" потребительский рынок в России

Представители российского ритейла написали письмо главе правительства РФ Михаилу Мишустину, где высказали свои опасения по поводу падения потребительского рынка в стране до показателей XIX века.

В числе подписавшихся Ассоциация компаний розничной торговли, Ассоциация компаний интернет-торговли и другие. Как отмечают авторы письма, на фоне угрозы распространения коронавируса COVID-19 ожидается падение оборотов отрасли от 50 до 80%, передает ФАН.

Ритейлеры предложили "поставить на паузу" весь потребительский рынок в России, кроме торговли продовольствием. Они просят правительство отменить обязанность по уплате налогов, включая НДС и НДФЛ, а также ограничить максимальную ставку кредитования и снять сезонные ограничения по движению грузового транспорта на всей территории страны. Предлагаемые меры должны быть введены на период с 25 марта по 25 сентября 2020 года, говорится в письме.