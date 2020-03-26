Людмила Нарусова находится в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Людмила Нарусова, мать известной телеведущей Ксении Собчак, оказалась в столичной Коммунарке. У сенатора и вдовы бывшего мэра Петербурга заподозрили коронавирус.

Мать Собчак обратилась за медицинской помощью в одну из ведомственных больниц, после чего ее госпитализировали в специализированную клинику в Коммунарке.

Сейчас Нарусова находится на обследовании, сообщает РЕН ТВ. Комментариев по поводу госпитализации от нее пока не поступало.

В настоящее время COVID-19 был выявлен более чем в 170 странах мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заразившихся превысило 350 тысяч человек. В России коронавирусом заражены 658 человек.