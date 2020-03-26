Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков: 22 апреля не будет выходным днем из-за переноса голосования по Конституции

Песков: 22 апреля не будет выходным днем из-за переноса голосования по Конституции

 Китайские СМИ узнали о первом зараженном COVID-19 при рынке в Ухане

Китайские СМИ узнали о первом зараженном COVID-19 при рынке в Ухане
Врачи не обнаружили у матери Собчак коронавирус

Врачи не обнаружили у матери Собчак коронавирус

 Ритейлеры педложили "поставить на паузу" потребительский рынок в России

Ритейлеры педложили "поставить на паузу" потребительский рынок в России
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
Песков: 22 апреля не будет выходным днем из-за переноса голосования по Конституции

Песков: 22 апреля не будет выходным днем из-за переноса голосования по Конституции

 Китайские СМИ узнали о первом зараженном COVID-19 при рынке в Ухане

Китайские СМИ узнали о первом зараженном COVID-19 при рынке в Ухане
Врачи не обнаружили у матери Собчак коронавирус

Врачи не обнаружили у матери Собчак коронавирус

 Ритейлеры педложили "поставить на паузу" потребительский рынок в России

Ритейлеры педложили "поставить на паузу" потребительский рынок в России
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
9:37   26 Марта 2020
Категория

Людмила Нарусова находится в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Людмила Нарусова находится в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Людмила Нарусова, мать известной телеведущей Ксении Собчак, оказалась в столичной Коммунарке. У сенатора и вдовы бывшего мэра Петербурга заподозрили коронавирус.

Мать Собчак обратилась за медицинской помощью в одну из ведомственных больниц, после чего ее госпитализировали в специализированную клинику в Коммунарке.

Сейчас Нарусова находится на обследовании, сообщает РЕН ТВ. Комментариев по поводу госпитализации от нее пока не поступало.

В настоящее время COVID-19 был выявлен более чем в 170 странах мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заразившихся превысило 350 тысяч человек. В России коронавирусом заражены 658 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#собчак #нарусова #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...