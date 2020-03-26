Кабмин разработает меры господдержки сферы услуг и общепита

Правительство России поручило Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу разработать мероприятия по государственной поддержке сферы услуг и общепита, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение кабмина.

Правительственное поручение дано по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом COVID-19. Также меры господдержки коснуться владельцев коммерческой недвижимости.

Как отмечается в сообщении, комплекс разрабатываемых мер направлен на повышение устойчивости российской экономики. Проект дополнительных мер должен быть представлен 26 марта 2020 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором озвучил ряд мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.