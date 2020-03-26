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9:19   26 Марта 2020
Экономика

Правительство РФ поручило МИД оказать содействие россиянам за рубежом

Правительство РФ поручило МИД оказать содействие россиянам за рубежом

Правительство РФ поручило обеспечить мероприятия для поддержки россиян за рубежом до момента их возвращения на родину за счет средств загранучреждений МИД России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

МИД РФ должен обеспечить мероприятия по оказанию содействия российским гражданам до момента их возвращения на родину из-за рубежа за счет средств, полученных загранучреждениями дипведомства от деятельности, приносящей доход, указано в документе.

Российское правительство также поручило Минфину при необходимости выделить дополнительные средства на эти цели, передает РИА Новости.

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Автор: Юлия Яковлева
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