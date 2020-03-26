Правительство РФ поручило МИД оказать содействие россиянам за рубежом

Правительство РФ поручило обеспечить мероприятия для поддержки россиян за рубежом до момента их возвращения на родину за счет средств загранучреждений МИД России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

МИД РФ должен обеспечить мероприятия по оказанию содействия российским гражданам до момента их возвращения на родину из-за рубежа за счет средств, полученных загранучреждениями дипведомства от деятельности, приносящей доход, указано в документе.

Российское правительство также поручило Минфину при необходимости выделить дополнительные средства на эти цели, передает РИА Новости.