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9:18   26 Марта 2020
Политика

Захарова сообщила о радостном приеме итальянскими гражданами российских военных

Захарова сообщила о радостном приеме итальянскими гражданами российских военных

Итальянские граждане приветливо встречают российских военных экспертов, которые прибыли в страну, чтобы помочь в борьбе с китайским коронавирусом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам прибывшего в Италию полковника Игоря Богомолова, граждане приветливо встречают российских военных. Нет такого ощущения, что находишься в чужой стране.

Дипломат добавила, что это не "кино про агрессивных русских". Россия пришла на помощь итальянцам, чтобы поддержать жителей этой страны в их нелегкое время. Об этом информирует ТАСС.

Ранее телеканал RT сообщал, что российские военные эксперты прибыли на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо, чтобы помогать итальянским гражданам бороться с распространением китайского коронавируса.   

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Автор: Юлия Яковлева
#помощь #россия #италия #коронавирус

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