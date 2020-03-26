Захарова сообщила о радостном приеме итальянскими гражданами российских военных

Итальянские граждане приветливо встречают российских военных экспертов, которые прибыли в страну, чтобы помочь в борьбе с китайским коронавирусом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам прибывшего в Италию полковника Игоря Богомолова, граждане приветливо встречают российских военных. Нет такого ощущения, что находишься в чужой стране.

Дипломат добавила, что это не "кино про агрессивных русских". Россия пришла на помощь итальянцам, чтобы поддержать жителей этой страны в их нелегкое время. Об этом информирует ТАСС.

Ранее телеканал RT сообщал, что российские военные эксперты прибыли на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо, чтобы помогать итальянским гражданам бороться с распространением китайского коронавируса.