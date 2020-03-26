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8:47   26 Марта 2020
Экономика

В России с апреля повысят размер выплат по больничным

В России с апреля повысят размер выплат по больничным

В России уже с апреля повысят размер выплаты по больничному при нетрудоспособности. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Повышение размера оплаты больничных листов в основном затронет работников с низкой зарплатой или небольшим стажем, по оценке ведомства, это порядка 2,3 млн россиян. В министерстве отметили, что для осуществления выплат в повышенном размере потребуется дополнительно выделить из бюджета около 7 миллиардов рублей.

Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении 25 марта предложить зафиксировать норму выплат по больничным на уровне не ниже минимального размера оплаты труда. Глава государства выступил с соответствующей инициативой на фоне ситуации с коронавирусной пандемией, так как многие россияне отправились в вынужденный отпуск. Путин также подписал указ о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля с сохранением зарплат.

Минтруд сообщил, что по поручению главы государства для расчета оплаты больничных будет установлена минимальная планка не ниже уровня МРОТ, который составляет 12 130 рублей. В настоящий момент при расчете выплаты по больничному при временной нетрудоспособности учитывается стаж работы и средний размер зарплаты.

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Автор: Юлия Яковлева
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