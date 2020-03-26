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Песков: 22 апреля не будет выходным днем из-за переноса голосования по Конституции

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Песков: 22 апреля не будет выходным днем из-за переноса голосования по Конституции

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8:40   26 Марта 2020
Общество

Песков: 22 апреля не будет выходным днем из-за переноса голосования по Конституции

Песков: 22 апреля не будет выходным днем из-за переноса голосования по Конституции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о присвоении статуса рабочего дня 22 апреля на фоне переноса голосования по поправкам к Конституции.

Российский лидер Владимир Путин накануне подтвердил, что голосование будет перенесено на более поздний срок из-за ситуации с COVID-19. Песков на вопрос журналистов, будет ли 22 апреля рабочим днем ответил утвердительно.

По последним данным, на территории России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Накануне в Москве число инфицированных резко увеличилось на 120 человек. Полная информация по ситуации с COVID-19 в стране доступна на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #песков #конституция

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