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 Китайские СМИ узнали о первом зараженном COVID-19 при рынке в Ухане

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7:58   26 Марта 2020
Общество

Китайские СМИ узнали о первом зараженном COVID-19 при рынке в Ухане

Китайские СМИ узнали о первом зараженном COVID-19 при рынке в Ухане

Установлена предполагаемая личность первого зараженного коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань при рынке морепродуктов "Хуанань", где ориентировочно началась вспышка заболевания, информирует одна из крупных газет в стране "Пэнпай".

Согласно данным источника, "нулевым" зараженным является продавщица креветок, однако стоит отметить, что точных сведений о том, откуда же началось распространение инфекции пока нет. Специалисты продолжают работу по выяснению всех обстоятельств передачи вируса к человеку. 

Как пишет "Пэнпай", работница рынка по фамилии Вэй 11 декабря прошлого года пожаловалась на повышенную температуру, а вскоре у нее диагностировали коронавирус. Таким образом, врачи установили, что первым носителем вируса из людей на ранке морепродуктов "Хуанань" стала продавщица живых креветок. Согласно списку первой группы зараженных, копия которого появилось в распоряжении газеты, 24 человека так или иначе контактировали с рынком. 

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с заявлением о необходимости ужесточения мер по изоляции людей на время осложненной пандемической ситуации в мире. Он призвал всех оставаться дома, дабы тем самым снизить давление на медицинские системы. 

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Автор: Юлия Яковлева
#эпидемия #китай #коронавирус

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