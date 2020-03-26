Китайские СМИ узнали о первом зараженном COVID-19 при рынке в Ухане

Установлена предполагаемая личность первого зараженного коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань при рынке морепродуктов "Хуанань", где ориентировочно началась вспышка заболевания, информирует одна из крупных газет в стране "Пэнпай".

Согласно данным источника, "нулевым" зараженным является продавщица креветок, однако стоит отметить, что точных сведений о том, откуда же началось распространение инфекции пока нет. Специалисты продолжают работу по выяснению всех обстоятельств передачи вируса к человеку.

Как пишет "Пэнпай", работница рынка по фамилии Вэй 11 декабря прошлого года пожаловалась на повышенную температуру, а вскоре у нее диагностировали коронавирус. Таким образом, врачи установили, что первым носителем вируса из людей на ранке морепродуктов "Хуанань" стала продавщица живых креветок. Согласно списку первой группы зараженных, копия которого появилось в распоряжении газеты, 24 человека так или иначе контактировали с рынком.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с заявлением о необходимости ужесточения мер по изоляции людей на время осложненной пандемической ситуации в мире. Он призвал всех оставаться дома, дабы тем самым снизить давление на медицинские системы.