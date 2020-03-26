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7:30   26 Марта 2020
Политика

В Раде предложили обратиться к РФ за помощью в борьбе с коронавирусом на Украине

В Раде предложили обратиться к РФ за помощью в борьбе с коронавирусом на Украине

Киев должен прекратить заигрывания со своими стратегическими партнерами и попросить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, комментируя ситуацию с коронавирусом на Украине в эфире телеканала NewsOne.

Украинский парламентарий призвал Киев прекратить заигрывания с западными партнерами, которые только обещали, что не бросят страну. Украина, которая сегодня осталась один на один со своей бедой, должна обращаться к тем, кто может ей помочь, заявил депутат.

Рабинович заявил, что Украине нужно попросить Россию о помощи, так как ничего постыдного в этом нет, особенно в нынешней ситуации с коронавирусом, когда речь идет о спасении жизни людей.

Кроме того, Рабинович предложил извиниться перед коммунистической партией Китая за украинскую декоммунизацию.

Власти Украины ранее ввели в стране режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса COVID-19, который распространился практически во всех странах после того, как в декабре самые первые случаи заболевания новой нетипичной пневмонией зафиксировали в Китае.

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Автор: Василий Пименов
#россия #украина #рабинович

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