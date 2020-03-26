Названы регионы, где были образованы военные группировки для борьбы с COVID-19

Министерство обороны России сообщило об учреждении специальных объединений на территории Западного военного округа в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Речь идет о Ленинградской, Воронежской, Курской и Нижегородской областях.

Информацию об этом передает издание Интерфакс со ссылкой на сообщение штаба ЭВО. Согласно сведениям источника, в группировках будут числиться медицинские и инженерные дивизии. Кроме того, в состав войдут служащие войск радиационной, химической и билогической защиты, всего в объединении будет находиться примерно тысяча единиц личного состава и свыше 200 единиц техники.

Военные будут снабжены комплексами защиты от химических воздействий и комплектами по обеззараживанию отравляющих веществ. В распоряжении у служащих появятся авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины ТМС-65У и другое инженерное спецоборудование. На данный момент группировки продолжают работу по подготовке полевых марш бросков в установленных областях. Отмечается, что центр управления штаба ЗВО регулярно обновляет и анализирует полученные данные по эпидемиологическому состоянию в стране.