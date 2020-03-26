Боевики спровоцировали перестрелку с военными САР в провинции Латакия

Боевики запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" и "Исламской партии Туркестана" спровоцировали вооруженный конфликт с правительственной армией на территории сирийской Латакии.

Информацию об этом передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на собственного источника в Сирийской Арабской Республике Ахамада Марзука. По данным издания, за минувшие сутки на территории провинции Латакия зафиксирован факт введения боевых действий.

Известно, что первый залп был совершен со стороны позиций боевиков экстремистских бандформирований, размещенных в окрестностях города Кабана, по месту дислокации военных Сирийской Арабской Армии (САА) в населенном пункте Ат-Туффахия. В ответ на действия террористов солдаты САА атаковали их позиции из тяжелой артиллерии. Информации о погибших или пострадавших не поступало.