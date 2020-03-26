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6:24   26 Марта 2020
Общество

Около 200 россиян в Венесуэле просят помочь им вернуться домой

Около 200 россиян в Венесуэле просят помочь им вернуться домой

Около 200 граждан России и СНГ обратились в посольство с просьбой помочь им вернуться из Венесуэлы, Доминиканы и Гаити.

Российское посольство в Венесуэле получило множество обращений от граждан России. Представитель дипмиссии подчеркнул, что количество жаждущих вернуться домой только увеличивается. Срок подачи документов в МИД РФ истекает в этот четверг, 26 марта. Более тысячи человек уже самостоятельно покинули эти страны и продолжают возвращаться на родину.

В посольстве объяснили, что речь не идет об эвакуации граждан. Возможность вернуться в Россию по-прежнему сохраняется, несмотря на отсутствие регулярных пассажирских рейсов из-за коронавируса. Можно улететь с пересадками и другими маршрутами, которые прорабатывают в посольстве с учетом развития ситуации в мире. Вероятно, могут быть организованы дополнительные чартеры для возвращения россиян домой.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #венесуэла #коронавирус

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