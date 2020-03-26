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6:10   26 Марта 2020
Политика

Украинский депутат призвал Киев попросить помощи у Москвы, а не у Запада

Украинский депутат призвал Киев попросить помощи у Москвы, а не у Запада

Украине нужно попросить помощи у России, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Парламентарий в эфире телеканала NewsOne прокомментировал ситуацию с распространением нового коронавируса в стране. По его словам, Украине нужно прекратить заигрывания со "стратегическими партнерами" и надеяться на их обещания. Рабинович заявил, что Киеву нужно понять, что страна осталась с бедой один на один.

Рабинович призвал обратиться к тем странам, которые могут помочь: к Китаю, предварительно извинившись за декоммунизацию, и России. По его словам, данной ситуации ничего постыдного для Украины нет, поскольку речь идет о жизнях людей.

Украинские власти ранее ввели режим ЧС в стране из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Ранее глава Минздрава Украины Илья Емец заявил об угрозе резкого увеличения числа зараженных COVID-19.

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Автор: Илья Романович
#украина #рабинович #коронавирус

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