Появились первые кадры из Италии, где была замечена колонна военной техники РФ

Россия отправила на помощь итальянцам специальное медицинское оборудование и специалистов. На видео попала российская техника, которую заметили в центре Рима.

На Апеннинский полуостров прибыли транспортные самолеты Ил-76 Вооруженных сил РФ, которые доставили Италии партию специального медицинского оборудования и вирусологов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

На улицах итальянского города Рима заметили, как машины ВС РФ уже приступили к дезинфекции.

Источник: YouTube/world news and The most interesting

Напомним, в Италии зафиксировано более 74 тыс. случаев заражения коронавируса. Выздоровело более 9 тыс. человек, более 5,5 тыс. скончались.