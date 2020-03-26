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5:49   26 Марта 2020
Армия

Появились первые кадры из Италии, где была замечена колонна военной техники РФ

Появились первые кадры из Италии, где была замечена колонна военной техники РФ

Россия отправила на помощь итальянцам специальное медицинское оборудование и специалистов. На видео попала российская техника, которую заметили в центре Рима.

На Апеннинский полуостров прибыли транспортные самолеты Ил-76 Вооруженных сил РФ, которые доставили Италии партию специального медицинского оборудования и вирусологов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. 

На улицах итальянского города Рима заметили, как машины ВС РФ уже приступили к дезинфекции. 

Источник: YouTube/world news and The most interesting

Напомним, в Италии зафиксировано более 74 тыс. случаев заражения коронавируса. Выздоровело более 9 тыс. человек, более 5,5 тыс. скончались.

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Автор: Яна Либерман
#россия #италия #пандемия #коронавирус

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