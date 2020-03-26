В Совфеде заявили, что неделя выходных не сдвинет майские праздники

Майские и новогодние праздники не будут сдвинуты или сокращены из-за введения нерабочей недели, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда РФ Валерий Рязанский.

Рязанский заявил, что неделя карантина, которую предложил президент является мерой по предотвращению распространения нового вируса. Он добавил, что это реакция главы государства на внештатную ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор отметил, что введение выходной недели "не скажется на графике праздничных дней". По словам парламентария, не подвергнуться сокращению ни майские, ни новогодние праздники, так как президент не говорил об этом.

Президент Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны в связи с распространением коронавируса объявил следующую неделю нерабочей в стране, чтобы снизить уровень заболевших новой инфекцией.