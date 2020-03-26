Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Совфеде заявили, что неделя выходных не сдвинет майские праздники

В Совфеде заявили, что неделя выходных не сдвинет майские праздники

 Трамп подтвердил смерть экс-агента ФБР, пропавшего в Иране 13 лет назад

Трамп подтвердил смерть экс-агента ФБР, пропавшего в Иране 13 лет назад
Мишустин внес в кабмин инициативу возрождения президиума правительства

Мишустин внес в кабмин инициативу возрождения президиума правительства

 Сбербанк с апреля отменит комиссию при переводах на сумму до 50 000 рублей в месяц

Сбербанк с апреля отменит комиссию при переводах на сумму до 50 000 рублей в месяц
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
В Совфеде заявили, что неделя выходных не сдвинет майские праздники

В Совфеде заявили, что неделя выходных не сдвинет майские праздники

 Трамп подтвердил смерть экс-агента ФБР, пропавшего в Иране 13 лет назад

Трамп подтвердил смерть экс-агента ФБР, пропавшего в Иране 13 лет назад
Мишустин внес в кабмин инициативу возрождения президиума правительства

Мишустин внес в кабмин инициативу возрождения президиума правительства

 Сбербанк с апреля отменит комиссию при переводах на сумму до 50 000 рублей в месяц

Сбербанк с апреля отменит комиссию при переводах на сумму до 50 000 рублей в месяц
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
5:31   26 Марта 2020
Общество

В Совфеде заявили, что неделя выходных не сдвинет майские праздники

В Совфеде заявили, что неделя выходных не сдвинет майские праздники

Майские и новогодние праздники не будут сдвинуты или сокращены из-за введения нерабочей недели, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда РФ Валерий Рязанский.

Рязанский заявил, что неделя карантина, которую предложил президент является мерой по предотвращению распространения нового вируса. Он добавил, что это реакция главы государства на внештатную ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор отметил, что введение выходной недели "не скажется на графике праздничных дней". По словам парламентария, не подвергнуться сокращению ни майские, ни новогодние праздники, так как президент не говорил об этом.

Президент Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны в связи с распространением коронавируса объявил следующую неделю нерабочей в стране, чтобы снизить уровень заболевших новой инфекцией.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#совфед #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...