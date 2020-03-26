Трамп подтвердил смерть экс-агента ФБР, пропавшего в Иране 13 лет назад

Американский президент Дональд Трамп подтвердил смерть экс-агента ФБР Роберта Левинсона, исчезнувшего в Иране 2007 году, когда он прибыл на территорию страны по поручению ЦРУ.

Об этом свидетельствует заявление главы Белого дома, которое он сделал в ходе брифинга для журналистов в среду. По его словам, бывший сотрудник ФБР Левинсон может считаться скончавшимся после того, как 13 лет назад он был схвачен и удержан по чужой воле на иранской территории.

"Он болел длительное время, у него были серьезные проблемы (Прим. ред. — со здоровьем) до того, как его задержали или захватили силой", — пояснил Трамп.

Спустя 12 лет после инцидента правительство США объявило о вознаграждении в 20 миллионов долларов за сведения, которые могли бы помочь в ускорении определения его местопребывания. Очевидно, что за это время Левинсон скорее всего погиб.

Известно, что после увольнения из ФБР в 1998 году через восемь лет Роберт Левинсон начал сотрудничать с ЦРУ, по поручению которого собирал информацию о различных странах. Информационное агентство Associated Press в 2013 году опровергло заявление Вашингтона о том, что экс-агент ФБР направился в Иран в рамках частной деловой поездки. Корреспонденты издания выяснили, что Левинсон прибыл в страну по поручению ЦРУ.